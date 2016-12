20/12/2016 00:05

NEWS LAZIO / Giornata di lavoro per la Lazio dopo la vittoria di ieri sera contro la Fiorentina. Gli uomini di Inzaghi, riporta il club, oggi hanno svolto una seduta di scarico. Marco Parolo è tornato a disposizione dopo la squalifica, Filip Djordjevic si è allenato regolarmente. Domani ci sarà una rifinitura mattutina prima della partenza per Milano in vista del match contro l'Inter.

M.D.A.