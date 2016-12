Calciomercato Valencia, Prandelli vuole un ex Roma

20/12/2016 05:47

VALENCIA BOJAN / Alla ricerca di rinforzi offensivi in vista della sessione invernale di calciomercato, il Valencia deve districarsi tra la necessità di rinforzarsi e le limitate risorse economiche a disposizione per farlo. Come è noto, uno degli obiettivi più caldi è quello di Simone Zaza, ma la ricerca potrebbe non limitarsi ad un solo attaccante.

Secondo 'superdeporte.es', infatti, Cesare Prandelli non disdegnerebbe anche l'approdo di una punta più leggera e il nome che circola con maggiore insistenza nelle ultime ore è quello dell'ex Roma Bojan.

D.T.