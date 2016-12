Berlino, tir si schianta contro il mercatino: morti e feriti. La polizia: "Attentato"

20/12/2016 00:14

ATTENTATO BERLINO/ AGGIORNAMENTO ORE 23.09 - Il camion di targa polacca che ha investito il mercatino di Berlino, come riportano le agenzie tedesche, era carico d'acciaio e proveniva dall'Italia.

ORE 22.55 - Emergono nuovi dettagli sull'attentato. La targa del camion che ha investito il mercatino nella zona ovest di Berlino sarebbe polacca. Tre gli attentatori - fonte 'Rtl' - uno dei quali polacco: un morto, uno in fuga e un altro catturato dalla Polizia tedesca che al momento non è ancora in grado di accertare la presenza di cittadini stranieri.Tante le domande sulla scelta, in linea con la politica della Merkel, di non transennare il mercatino con delle barriera di sicurezza.

ORE 22.04 - La cancelliera Angela Merke esclude al momento la matrice terroristica dell'attentato. Secondo il 'Sun' però, lo stesso sarebbe stato rivendicato dall'Isis.

ORE 21.37 - Il portavoce della polizia tedesca annuncia: "È' stata fermata una persona, il possibile autista del camion. Morto invece quello che gli era accanto. Ci teniamo a dare informazioni che siano garantite da info certe. Ora stiamo aspettando ulteriori informazioni. Non sappiamo la nazionalità del

Presunto attentatore".

ORE 21.26 - Sale il numero delle vittime: secondo quanto riportato da 'ZDF', sono già nove i morti a causa del tir che si è schiantato in un mercatino allestito a Berlino. La 'Dpa' non ha alcun dubbio: si tratta di un attentato.

ORE 21.12 - Un tir si è lanciato a tutta velocità in pieno centro di Berlino, in una delle zone più turistiche della città, dove in prossimità del Natale viene anche allestito un mercatino. Al momento si parla di due persone morte e di almeno 50 feriti, un bilancio che potrebbe peggiorare col passare dei minuti. Il tutto è avvenuto a Kurfuerstendamm Avenue, nei pressi della chiesa intitolata al Kaiser Guglielmo, nella parte occidentale della città, nel quartiere commerciale di Charlottemburg. Secondo fonti della polizia citate dal 'Berliner Morgenpost' si tratterebbe di un attentato.

S.F.