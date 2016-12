Wolfsburg, panchina 'bollente': già individuato il sostituto di Ismael

20/12/2016 05:15

ALLENATORE WOLFSBURG / Il calciomercato non lascia in pace nemmeno gli allenatori. Secondo quanto riferisce 'Sky Sports News', il Wolfsburg avrebbe messo gli occhi sul manager dell'Huddersfield David Wagner nel caso in cui si decidesse di sollevare dall'incarico l'attuale allenatore Valerien Ismael.

Dalla società Huddersfield confermano di essere venuti a conoscenza dei rumours provenienti dalla Germania ma escludono di aver avuto già contatti col club tedesco, attualmente a soli 3 punti dalla zona retrocessione.

S.D.