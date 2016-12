Spartak Mosca, Quincy Promes respinge ancora la Cina

20/12/2016 03:32

SPARTAK MOSCA PROMES / C'è chi dice no. Mentre l'enorme disponibilità economica dei club cinesi continua ad attirare nuovi campioni, il talento dello Spartak Mosca ribadisce la propria ferma volontà di non trasferirsi in estremo Oriente. Quincy Promes, riferisce il russo 'Izvestia', ha infatti rifiutato un'offerta da 6 milioni di euro all'anno per volare allo Shanghai Shenhua che, si legge, era disposto a soddisfare qualsiasi richiesta economica avanzata dallo Spartak per lasciar partire l'esterno offensivo olandese classe '92. Niente da fare però, neanche questa volta.



L.P.