Leicester, Ranieri ci prova di nuovo per Silva

20/12/2016 02:33

LEICESTER SILVA RANIERI / Manca davvero pochissimo alla riapertura ufficiale del calciomercato e il Leicester è pronto a tornare alla carica per un obiettivo sfiorato in estate, Adrien Silva. Secondo quanto sostenuto infatti dall'edizione online del tabloid britannico 'Daily Mirror', la formazione di Ranieri è intenzionata a presentare una nuova offerta allo Sporting Clube per il centrocampista centrale, dopo quella di 21 milioni di sterline, rispedita al mittente dai lusitani in agosto. I campioni di Inghilterra sarebbero pronti a ritoccare leggermente verso l'alto l'offerta per il 27enne di origini francesi, legato ai biancoverdi da un contratto fino al giugno del 2020.

Il Leicester spera di far leva sul giocatore per convincere il suo club a cederlo: sempre in estate il campione d'Europa col Portogallo aveva dichiarato: "Il Leicester sarebbe una soluzione interessante, in linea con i miei obiettivi di carriera. Dopo 15 anni allo Sporting, questa sarebbe un' opportunità eccezionale per me e potrebbe consentirmi di migliorare, confrontandomi con un altro campionato. la Premier League è un torneo straordinario".

F.S.