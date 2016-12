20/12/2016 04:01

KASHIMA REAL SHIBASAKI / Nel corso della finale contro il Real Madrid per il Mondiale per club, senza dubbio Gaku Shibasaki ha saputo mettersi in mostra.

Il centrocampista classe '92 del Kashima Antlers ha infatti messo a segno una doppietta contro i campioni d'inverno. Una prestazione che gli è valsa l'attenzione di svariati club, come riportato da 'The Sun'. In particolare il suo futuro potrebbe essere in Germania o Spagna.

L.I.