Calciomercato Siviglia, Calleri esce allo scoperto

20/12/2016 03:11

CALCIOMERCATO SIVIGLIA CALLERI - Non c'è solo la questione Simone Zaza da risolvere in casa West Ham. Un altro attaccante ai margini del progetto tecnico di Bilic è Jonathan Calleri. L'attaccante argentino ha collezionato solo 479 minuti in campo in questa stagione e il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Premier League, con il Siviglia di Sampaoli che sarebbe sulle sue tracce in vista della sessione del calciomercato di gennaio. Nel frattempo, il 23enne ex bomber del Boca Juniors ha parlato della situazione che sta vivendo con gli 'Hammers' e delle ultime indiscrezioni di mercato: "Il tecnico non mi sta prendendo in considerazione perché pensa che io abbia bisogno ancora di tempo per adattarmi al campionato inglese - le sue parole a 'Espn Radio' - Se il Siviglia mi vuole è il benvenuto. Io mi tengo alla larga da queste cose, se ne occuperà il mio agente".

A.L.