Calciomercato Everton, Koeman punta il bomber da 24 milioni

20/12/2016 01:07

CALCIOMERCATO EVERTON WILSON - L'Everton di Ronald Koeman ha tutta l'intezione di arrivare all'obiettivo Europa in questa stagione di Premier League e per farlo sta pensando di rinforzare il reparto avanzato nella prossima sessione di mercato, ormai prossima a prendere il via. Oltre al nome di Manolo Gabbiadini del Napoli, sul taccuino degli uomini mercato dei 'Toffees' ci sarebbe anche Callum Wilson. Il 24enne attaccante inglese del Bournemouth, che ha realizzato 5 gol in 16 partite in stagione, è finito anche nel mirino del West Ham di Bilic che deve sostituire il partente Zaza (diretto verso il Valencia di Prandelli). Il costo del cartellino del giocatore si aggira sui 24 milioni di euro.

A.L.