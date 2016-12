Serie A, la cronaca di Inter-Lazio 3-0

Alessio Lento (@lentuzzo)

21/12/2016 20:45

INTER LAZIO LIVE DIRETTA SERIE A - Il big match della diciottesima giornata del campionato di serie A è quello tra l'Inter di Stefano Pioli e la Lazio di Simone Inzaghi. I nerazzurri, che hanno sfatato il tabù trasferta col Sassuolo, si affidano all'ex tecnico per battere i lanciatissimi biancocelesti, reduci dalla vittoria interna con la Fiorentina e al terzo posto in classifica in coabitazione col Napoli. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Giuseppe Meazza'.

FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi.

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Wallace, Patric; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic.

CLASSIFICA: Juventus 42; Roma 35; Napoli e Lazio 34; Milan 33; Atalanta 32*; Inter 27; Fiorentina 26; Torino e Chievo 25; Udinese 24; Genoa 23; Sampdoria 22; Bologna e Cagliari 20; Sassuolo 17; Empoli 14*; Crotone e Palermo 9; Pescara 8